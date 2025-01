بينهم سودانيون.. الإدارة الأمريكية تتيح لنحو مليون مهاجر البقاء لمدة 18 شهرا إضافيا في البلاد

أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، أنه سيتاح لنحو مليون مهاجر من السلفادور والسودان وأوكرانيا وفنزويلا البقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا إضافيًا.

وقالت في بيان “أعلنت وزارة الأمن الداخلي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة للسودان لمدة 18 شهرًا، ويأتي هذا التمديد بسبب النزاع المسلح المستمر والظروف الاستثنائية والمؤقتة التي تستمر في منع الأفراد من العودة بأمان”.

NEW: DHS announced today the extension of Temporary Protected Status- (TPS) for Sudan for 18 months. This extension is due to ongoing armed conflict and extraordinary and temporary conditions that continue to prevent individuals from safely returning.

Read more:… pic.twitter.com/3gznongAZp

— Homeland Security (@DHSgov) January 10, 2025