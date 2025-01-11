“تكلفة ثقيلة”.. صحيفة إسرائيلية: الحرب على غزة فاقت 67 مليار دولار

قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

وأفادت الصحيفة، مساء أمس الجمعة، بأن تقديرات بنك إسرائيل أشارت إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل.

وأوضحت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، أن المبلغ يشمل “التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء”.

واعتبرت الصحيفة هذه التكلفة “ثقيلة” لما وصفته بـ”فشل” في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب “الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال العقد المقبل”.

شراء مروحيات وكميات أسلحة

وقالت إن “الميزانية (المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أو الجندي الإسرائيلي نفسه”.

وأشارت إلى أن “فشل الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة لم يقف عند هذا الرقم، فقد سبقته خسائر بشرية ومصابون وعائلات وأُسر المصابين الذين تضرروا معنويا وبعضهم عقليا أيضا”.

وقالت الصحيفة إن “الحديث عن أرقام الحرب ونتائجها يأتي على خلفية الحديث عن لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع”، المعروفة إسرائيليا بـ”لجنة ناجل” على اسم رئيسها يعكوف ناجل.

وفي 30 مايو/أيار 2024، نشرت “كالكاليست” تقريرا توقعت فيه بلوغ تكاليف الحرب على غزة 250 مليار شيكل بحلول عام 2025، وهو الرقم نفسه الذي كشفت عنه اليوم.

عوائد الغاز.. إلى وزارة الدفاع

ولفتت الصحيفة إلى أن “العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط كان يفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، لكن يبدو أنها ستذهب إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية”.

وبينت أن لجنة “ناجل” أوصت بأن الإضافة المطلوبة لوزارة الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة ستكون 275 مليار شيكل (74 مليار دولار) بمعنى إضافة 27.5 مليار شيكل (7 مليارات دولار) في العام الواحد.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، نقلت “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن تقرير اللجنة “اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما يصل إلى 15 مليار شيكل سنويا (4.1 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن تلك الزيادة تأتي “لضمان تجهيز قوات الدفاع الإسرائيلية للتعامل مع التحديات والتهديدات الإقليمية”، بحسب ما ذكرت.

وأضافت و”فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي، أوصت اللجنة بتعزيز قدرات الدفاع الجوي متعددة الطبقات، بما في ذلك القبة الحديدية، ومقلاع داود، وأنظمة سهم، ونظام الدفاع بالليزر الذي دخل حيز التشغيل حديثًا”.

حاجز محصن على وادي الأردن

وفيما يتعلق بأمن الحدود أوصى التقرير “ببناء حاجز أمني محصن على طول وادي الأردن، ما من شأنه أن يمثل تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية الدفاعية لإسرائيل على الرغم من التداعيات الدبلوماسية المحتملة مع الأردن“.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان بتاريخ 6 يناير الجاري، إن بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والمالية بتسلئيل سموتريتش، تسلموا توصيات “لجنة ناجل”.

آلاف الشهداء في غزة

وأعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 46 ألفا و537 شهيدا، و109 آلاف و571 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و193 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.