رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية: العدوان على الصحفيين الفلسطينيين جريمة حرب تستوجب المحاسبة (شاهد)

أكد أيدن وايت، رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية، أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مستمر بشكل مروع.

وأوضح، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن أكثر من 160 صحفيًا وعاملًا في الإعلام قُتلوا حتى الآن، مؤكدًا أن هذا التصعيد يعكس غياب المحاسبة ويفاقم معاناة الصحفيين العاملين في ظروف خطيرة.

وصرح وايت بأن إسرائيل تتبع سياسة الإفلات من العقاب، مما يشجعها على الاستمرار في استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام بشكل يتعارض مع القانون الدولي، وأكد أن الأدلة تشير إلى أن هذه الهجمات تتم بطريقة متعمدة وتشكل جرائم حرب، داعيًا إلى محاسبة إسرائيل والجنود المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

دور المنظمات الحقوقية في دعم الصحفيين

وأشاد وايت بدور المنظمات الصحفية والحقوقية الدولية في مراقبة الانتهاكات وتوثيقها، ودعا إلى الاستمرار في الضغط على الحكومات، خاصة تلك التي لها علاقات مع إسرائيل، لضمان حماية الصحفيين وإنهاء القمع الوحشي الذي يتعرضون له.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور هذه المنظمات في دعم الصحفيين الفلسطينيين، سواء على مستوى الحماية الميدانية أو تحسين ظروف عملهم.

المجتمع الدولي مطالب بحماية حرية الصحافة

وأكد وايت أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين في غزة والضفة الغربية، وطالب الحكومات والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للصحفيين وعائلاتهم، وتهيئة بيئة آمنة لنقل الحقائق من الميدان، مشددًا على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية ضد العاملين في الإعلام.

واختتم وايت حديثه بالتأكيد أن حرية الصحافة تعد عنصرًا أساسيًا لأي مستقبل ديمقراطي وسلمي في فلسطين، ودعا إلى التزام دولي بحماية الصحفيين وضمان حرياتهم كجزء من الجهود لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.