سوريا.. جهاز المخابرات يحبط محاولة لتفجير مقام السيدة زينب في دمشق

أعلن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة السورية، لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أن الجهاز بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح في إحباط محاولة لتنظيم الدولة، استهدفت تنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

وأكد المصدر أن “العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال جميع الأفراد المتورطين في هذا المخطط الإجرامي، الذي كان يهدف إلى زعزعة الأمن واستهداف الشعب السوري بمختلف أطيافه”.

وأشار المصدر إلى أن “جهاز الاستخبارات العامة يضع كافة إمكانياته لمواجهة كل المحاولات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار سوريا“.

ونشرت الوكالة مشاهد تظهر أفراد الخلية الذين ألقت إدارة الأمن العام القبض عليهم بعد متابعة دقيقة ومعلومات استخباراتية دقيقة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مشاهد تظهر الخلية الداعشية التي تمكنت إدارة الأمن العام بعد معلومات جهاز الاستخبارات العامة من إفشال مخططاتها وإلقاء القبض على أفرادها، قبل قيامها باستهداف مقام السيدة زينب.#سانا pic.twitter.com/l2J9HgceVe — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 11, 2025

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.