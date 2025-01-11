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سوريا.. جهاز المخابرات يحبط محاولة لتفجير مقام السيدة زينب في دمشق

العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال جميع الأفراد المتورطين في هذا المخطط (سانا)
11/1/2025

أعلن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة السورية، لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أن الجهاز بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح في إحباط محاولة لتنظيم الدولة، استهدفت تنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

وأكد المصدر أن “العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال جميع الأفراد المتورطين في هذا المخطط الإجرامي، الذي كان يهدف إلى زعزعة الأمن واستهداف الشعب السوري بمختلف أطيافه”.

(سانا)

وأشار المصدر إلى أن “جهاز الاستخبارات العامة يضع كافة إمكانياته لمواجهة كل المحاولات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار سوريا“.

ونشرت الوكالة مشاهد تظهر أفراد الخلية الذين ألقت إدارة الأمن العام القبض عليهم بعد متابعة دقيقة ومعلومات استخباراتية دقيقة.

(سانا)

 

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

المصدر : وكالة الأنباء السورية

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