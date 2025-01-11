شاهد: مستشار حميدتي يبرر هزيمة قوات الدعم السريع في ود مدني

علَّق محمد المختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على سيطرة الجيش السوداني، اليوم السبت، على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان.

ورأى محمد المختار، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر، أن “خسارة ود مدني لا تعني خسارتنا للحرب”، واتهم الجيش السوداني بالاستعانة بمرتزقة أجانب للهجوم على المدينة.

وقال محمد المختار إن قوات الدعم السريع لا تزال تقاتل في مدينة ود مدني رغم تقدم الجيش، وفقًا لقوله، موضحًا “فقدنا بعض الأحياء في ود مدني، وقواتنا لا تزال تحافظ على كامل مواقعها بولاية الجزيرة”.

وأضاف “الحرب كر وفر، وقواتنا ستستعيد السيطرة على ما فقدته من مواقع في الولاية خلال الأيام المقبلة”. وتابع “الجيش دموي وتاريخه أسود، ويقتل المدنيين على أساس عرقي”.

وعن الاحتفالات التي خرجت في عدد من المدن السودانية، إضافة إلى احتفالات خرجت في مدينة الإسكندرية بمصر، قال محمد المختار إن الذي أخرجهم للاحتفال الحركة الإسلامية، على حد وصفه. كما وجَّه انتقادات للجيش، قائلًا “تم تجييش القبائل في شرق السودان ومناطق أخرى لخلق فتنة بين السودانيين”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني بعد معارك كبَّد فيها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة، وفقًا لبيان الجيش.

وأظهرت مشاهد متداولة قادة من الجيش السوداني والقوات الموالية له داخل المدينة، وهم يحتفلون بالسيطرة عليها.