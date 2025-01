غارة للجيش تودي بحياة 40 شخصا من الروهينغيا غرب ميانمار وقلق دولي من الوضع الإنساني

كشفت الأمم المتحدة أن عشرات الأشخاص قتلوا بغارة جوية شنتها قوات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على ولاية راخين غرب البلاد قبل أيام، مع اقتراب دخول الحرب في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من عامها الرابع.

وأفادت حكومة الظل المدنية وجيش أراكان، وهو جماعة مسلحة عرقية مقرها راخين تقاتل من أجل الحكم الذاتي للمنطقة، بأن الهجوم تسبب في مقتل أكثر من 40 شخصا.

وقالت حكومة الظل وبيان للأمم المتحدة صدر في وقت متأخر أمس الجمعة إن المجلس العسكري قصف قرية “كياوك ني ماو” بعد ظهر الأربعاء، مما أدى إلى تدمير حوالي 500 منزل ومقتل العشرات.

وأصدرت جماعة جيش أراكان أسماء 26 قرويا مسلما قالت إنهم قتلوا في الهجوم بالإضافة إلى 12 مصابا، فيما حثّ بيان الأمم المتحدة الأطراف جميعها على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في عام 2021، مما أشعل الاحتجاجات الجماهيرية التي تطورت إلى تمرد مسلح واسع النطاق على جبهات متعددة.

وحثّ تحالف يتألف من نشطاء في ميانمار يعملون على قطع الإيرادات عن المجلس العسكري، الحكومات الدولية على فرض عقوبات سريعة على الكيانات التي تزوده بوقود الطائرات.

وقال مولان، المتحدث باسم التحالف -الذي يستخدم اسما واحدا- “عندما يتوقف هذا الدعم فقط ستنتهي الضربات الجوية حتما”.

