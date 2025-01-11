“قريبا الوقت ينفد”.. رسالة جديدة من القسام في ظل تعثر التوصل إلى صفقة تبادل أسرى (شاهد)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا يحمل عنوان “قريبًا.. الوقت ينفد”، وأثار المقطع تساؤلات حول الرسالة التي تسعى الكتائب لإيصالها، وسط تصعيد التوترات في المنطقة.

وتضمن المقطع جانبا من الرسالة التي وجهتها شارون كونيو، زوجة الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة دافيد كونيو، باللغة العربية، تناشد فيها المقاومة الفلسطينية للحصول على تسجيل “فيديو” يظهر وضع زوجها.

تصاعد يأس عائلات المحتجزين الإسرائيليين

ويتزايد شعور اليأس بين عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، مع استمرار تعثر التوصل إلى صفقة تبادل تعيد أبناءهم، ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة من المظاهرات المستمرة التي تطالب حكومته بإبرام اتفاق يُنهي معاناة العائلات.

وفي الأشهر الماضية، نشرت كتائب القسام وسرايا القدس، مقاطع “فيديو” لأسرى إسرائيليين يناشدون حكومتهم العمل على إطلاق سراحهم، محمّلين نتنياهو مسؤولية مصيرهم.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت، أمس الجمعة، عن مصادر أجنبية قولها إن إسرائيل وافقت على التقدم في المفاوضات حول المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى وسط استمرار حرب الإبادة في القطاع، في ظل استمرار المفاوضات بالدوحة.