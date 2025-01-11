محمد البخيتي: العدوان الثلاثي على اليمن يزيدنا قوة وصمودا (شاهد)

أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله”، أن اليمن يشهد تصعيدًا ثلاثيًا مشتركًا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، في عدوان وُصف بأنه استهداف مباشر وغير مسبوق.

وأوضح البخيتي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن الهجمات الجوية التي ضربت ميدان السبعين جاءت بالتزامن مع توافد اليمنيين إلى هذا الموقع لإحياء فعاليات جماهيرية، مؤكدًا أن هذه المحاولات تهدف إلى بث الخوف ومنع الحشود، لكنها باءت بالفشل، حيث ازداد الإقبال الشعبي على المشاركة.

وشنت إسرائيل وأمريكا وبريطانيا، أمس الجمعة، غارات متفرقة على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى شمالي اليمن وغربيه، وذلك بالتزامن مع حشد جماهيري للمشاركة في مظاهرة تضامنية مع غزة.

“عدوان متزامن ومخطط مشترك”

وأشار البخيتي إلى أن العدوان الثلاثي بدأ منذ عام 2015 بشكل غير مباشر، لكن ما يميز الهجوم الأخير هو التنسيق الواضح بين الأطراف الثلاثة.

واستطرد قائلًا “هذا التصعيد يعزز من وحدة الجبهة الداخلية ويدفع اليمنيين إلى الالتفاف أكثر حول قيادتهم، في مواجهة الأطراف المعتدية”، وأضاف أن هذا التآزر الشعبي يتزايد يومًا بعد يوم، ليس فقط داخل اليمن بل أيضًا في أوساط الجماهير العربية والإسلامية.

وفيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت باليمن، أكد البخيتي أن الغارات لم تؤثر في القدرات العسكرية، مشيرًا إلى أن اليمن كان مستعدًا لمثل هذه الهجمات نتيجة الخبرة المكتسبة خلال سنوات العدوان الماضية، وقال “رغم الادعاءات المتكررة للعدو باستهداف قدراتنا الصاروخية والجوية، إلا أن العمليات العسكرية اليمنية مستمرة في التصاعد”.

وسائل إعلام تابعة للحوثيين: عدوان أمريكي إسرائيلي بريطاني على أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والحديدة بأكثر من 25 غارة#الجزيرة_مباشر #اليمن pic.twitter.com/svc5r0RhVi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 10, 2025

التصعيد بالتصعيد

وحول رد اليمن على الهجوم الأخير، شدد البخيتي على أن الرد سيكون متوازنًا ومتساويًا مع حجم العدوان، مع تأكيد امتلاك اليمن لعدد كبير من الأهداف الحساسة والموجعة للطرف الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وأردف قائلًا “اليمن لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا للكيان الصهيوني، والعدوان لن ينجح في تحقيق أهدافه أو إيقاف عملياتنا العسكرية”.

وأشار البخيتي إلى أن المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، يحيى سريع، كان حاضرًا في ميدان السبعين خلال الغارات الجوية وألقى كلمة رغم التهديدات الإسرائيلية، واعتبر أن هذا الموقف يعكس الثبات والقوة، مضيفًا “نحن مشاريع شهادة، وإذا تم استهداف قياداتنا، فإن العمليات العسكرية ستستمر، لأننا نتحرك من منطلق أمة وليس من منطلق أفراد أو جماعة”.

وفي تعليقه على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول استعراض قوة سلاح الجو في ضرب ميدان السبعين، أكد البخيتي أن هذه الغارات زادت من حماس الجماهير، وجعلت توافدهم إلى الميدان استثنائيًا.

وقال “الشعب اليمني شعب صلب، وإذا ما تم تهديده فإنه يواجه التهديد بالتهديد والتصعيد بالتصعيد. هذه الحقائق أصبحت واضحة للعدو، وعليهم مراجعة حساباتهم”.

واختتم البخيتي حديثه بالتأكيد أن العمليات العسكرية اليمنية ستتواصل حتى تحقيق وقف كامل للجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في غزة، وقال “هذه المعركة ليست فقط عسكرية، بل هي دينية وأخلاقية وإنسانية، وسنواصل التصعيد حتى تحقيق النصر بإذن الله”.