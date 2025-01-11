الأخبار|المملكة العربية السعودية

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر في مشهد مهيب (شاهد)

هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي (وسائل التواصل)
11/1/2025

وثق مقطع “فيديو”، في مكة المكرمة طواف عدد من المعتمرين حول الكعبة الشريفة وسط هطول الأمطار في مشهد مهيب.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، على منصة “إكس”، أمس الجمعة، مقطع “فيديو” يظهر هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي، بينما كان المعتمرون يطوفون حول الكعبة.

وعلى صعيد آخر، أصدرت الأرصاد الجوية في عدد من دول الخليج، بما فيها قطر والبحرين والإمارات والكويت، تحذيرات تدعو إلى توخي الحذر بسبب تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية.

وتشهد المنطقة العربية طقسًا غير مستقر منذ أيام، مع استمرار الجهود الحكومية للتعامل مع تداعياته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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