معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر في مشهد مهيب (شاهد)

وثق مقطع “فيديو”، في مكة المكرمة طواف عدد من المعتمرين حول الكعبة الشريفة وسط هطول الأمطار في مشهد مهيب.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، على منصة “إكس”، أمس الجمعة، مقطع “فيديو” يظهر هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي، بينما كان المعتمرون يطوفون حول الكعبة.

وعلى صعيد آخر، أصدرت الأرصاد الجوية في عدد من دول الخليج، بما فيها قطر والبحرين والإمارات والكويت، تحذيرات تدعو إلى توخي الحذر بسبب تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية.

امطار غزيره على الحرم المكي الشريف اليوم

تصوير عضو الفريق ابو محسن#مكه_الان

#امطار_مكة pic.twitter.com/6LC93SGSfQ — #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) January 10, 2025

وتشهد المنطقة العربية طقسًا غير مستقر منذ أيام، مع استمرار الجهود الحكومية للتعامل مع تداعياته.