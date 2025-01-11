نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية تكشف عن مفاجأة مدوية

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن الصندوقين الأسودين لطائرة “جيجو إير”، التي تحطمت في 29 ديسمبر/كانون الأول، توقفا عن التسجيل قبل حوالي 4 دقائق فقط من اصطدام الطائرة بهيكل خرساني في مطار موان في جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الصندوقين الأسودين، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، يحملان معلومات رئيسة حول الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 179 شخصًا.

وأشارت إلى أن تحليل البيانات كشف عن فقدان تسجيلات صوت قمرة القيادة، مما دفع السلطات إلى إرسال الجهاز إلى المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل لتحليل البيانات المفقودة، بينما تم نقل مسجل بيانات الرحلة التالف إلى الولايات المتحدة، لإجراء تحليلات إضافية بالتعاون مع المجلس.

بلاغ اصطدام

ووقع الحادث عندما انحرفت الطائرة، وهي من طراز “بوينج 737-800″، عن المدرج أثناء محاولة الهبوط في مطار موان، ما أدى إلى اصطدامها بجدار خرساني وانفجارها في كرة من اللهب، وكانت الطائرة قادمة من بانكوك، عاصمة تايلاند، وعلى متنها 181 شخصًا، بينهم طاقمها.

وبحسب الوزارة، أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة قبل الحادث بدقائق قليلة عن اصطدام الطائرة بطائر، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ، ورغم الانفجار العنيف تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم اللذين كانا في ذيل الطائرة، وهو الجزء الوحيد الذي بقي سليمًا.

ويُعد هذا الحادث أسوأ كارثة طيران في تاريخ كوريا الجنوبية.