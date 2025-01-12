احتراق طائرة إثر هبوط اضطراري على طريق سريع شرقي كينيا (فيديو)

أعلنت السلطات الكينية فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة خفيفة بعد سقوطها على طريق سريع شرقي البلاد بسبب “خلل فني”، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت هيئة الطيران المدني الكينية، في بيان عبر حسابها بمنصة إكس أول أمس الجمعة، إن الطائرة تحطمت على بُعد كيلومترين من مطار مدينة ماليندي، مؤكدة نجاة 3 أشخاص كانوا على متنها، ووفاة 3 آخرين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة احتراق الطائرة التي كانت تحاول الهبوط اضطراريًّا، وسط تصاعد الدخان في المنطقة الواقعة بطريق ماليندي-مومباسا الرئيسي.

A plane has just crashed in Malindi. Detailsree later pic.twitter.com/zPieEei5MY — Mike Sonko (@MikeSonko) January 10, 2025

مشكلة فنية

وتوثق اللقطات وجود إحدى الجثث على بُعد أمتار من مكان سقوط الطائرة، بينما تعمل فرق الإطفاء على احتواء النيران ومنع امتدادها في موقع الحادث.

ونقلت صحف محلية عن مسؤول في هيئة المطارات قوله “واجهت الطائرة مشكلة فنية أثناء عملية تدريب دورية، ومن غير الواضح ما الذي حدث، لكن محاولة الهبوط على المدرج رقم 8 بمطار ماليندي باءت بالفشل”.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث، ونقلت عن شاهد عيان قوله “الطائرة انحرفت عن مسارها، واصطدمت بدراجة نارية قبل أن تنفجر”.