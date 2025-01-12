الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة تمبول من قوات الدعم السريع (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قواته والقوات المساندة له والمقاومة الشعبية بسطت سيرتها على مدينة تمبول شرقي ولاية الجزيرة وسط السودان.

وأوضح الجيش في بيان أن قواته والقوات المتحالفة معه “طهرت” مدينة تمبول من “دنس” ما وصفها بالمليشيا المتمردة وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

ويعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على مدينة تمبول ثاني حدث من نوعه خلال 48 ساعة، بعد سيطرته على ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.

والسبت، أعلن الجيش دخول ود مدني، بعد نحو عام من استيلاء قوات الدعم السريع عليها.

ولاحقا أقر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عبر تسجيل صوتي، بفقدان السيطرة على ود مدني، معتبرا ما حدث “مجرد خسارة لجولة وليست خسارة للمعركة”.

وما زالت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء من الولاية، باستثناء ود مدني ومدينة المناقل والمناطق المحيطة بهما، الممتدة جنوبا حتى حدود ولاية سنار (جنوب شرق الجزيرة)، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت آلاف القتلى ونحو 14 مليون نازح ولاجئ.