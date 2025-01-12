“الغاردينيا”.. قصة برج حصد أرواح الثوار في مدينة حمص (فيديو)

برج الغاردينيا أو ما كان يُطلِق عليه من قبل أهالي مدينة حمص السورية “برج الموت” هو أحد أهم النقاط العسكرية التي تمركزت بها قوات نظام بشار الأسد من قناصين وعناصر مدفعية بسبب ارتفاعه الشاهق الذي يصل إلى 31 طابقًا، ولإطلاله على مختلف المناطق التي كان يثور فيها المواطنون بحمص وريفها؛ فكان مرتكزا مهما لاستهداف تحركات المدنيين والثوار بالقنص تارة وبالقصف العشوائي تارة أخرى.

وكان لهذا البرج دور محوري في فرض نظام الأسد حصارا خانقا على حمص بين عامي 2012 و2014 شمل أحياء حمص القديمة، والخالدية، وجورة الشياح، إضافة إلى الحصار الذي فُرض على حي الوعر وامتد حتى عام 2017.

المواطن السوري عيسى المحمود، روى كيف قُتل والده وشقيقه، جراء قصف من برج الغاردينيا، قائلا: “استشهد أبي وأخي وأصيب العديد من أفراد عائلتي وجيراني بقصف بالأسطوانات المتفجرة من برج الغاردينيا استهدف منطقة سكننا بحي الوعر، والقوات المتمركزة بالبرج استهدفت حتى المسعفين”.

وأضاف: “تهجرت إلى مخيمات الشمال السوري بسبب القصف الشديد الذي كنا نتعرض له من البرج بشتى أنواع الأسلحة واستهداف الحي بشكل مكثف، وأملي بعد التحرير أن تتم محاسبة كل من كان سببًا في مقتل أفراد عائلتي وتهجيري وتدمير بيتي”.

وتحدثت والدته المواطنة السورية منفية المحمود، عن الدمار الذي لحق ببيتها جراء قذائف أطلقت من برج الغاردينيا قائلة: “بسبب القصف الذي دمر جزءًا كبيرًا من بيتي أعيش حالة مزرية، ولم أستطع ترميم بيتي، وتتسرب مياه الأمطار إليه نتيجة الهدم الحاصل، وأدعو الله أن ينتقم ممن ظلمنا”.

ووفق الناشط السوري فيصل أبو عزام الذي كان شاهد عيان على الجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد، فإن برج الغاردينيا كان يضم أعدادًا كبيرة من قوات النظام المخلوع، وكان يتبع شكليًّا لفرع أمن الدولة، لكنه كان فعليًّا يضم العديد من المليشيات التي كانت تستهدف كل شيء في حي الوعر وأحياء المدينة وتقطع أوصالها بالقنص والقصف، على حد قوله.

وتابع: “الاستهداف كان يطال أيضًا المسطحات الخضراء التي كان يزرعها الأهالي أو يرعون فيها مواشيهم، وعُرف البرج ببرج الموت نتيجة العدد الكبير من الضحايا الذين تسبب بمقتلهم في مختلف أحياء مدينة حمص”.

وتُعَد مدينة حمص -عاصمة المحافظة- ثالثة كبرى المدن السورية بعد حلب ودمشق. وكانت حمص من أوائل المدن التي شاركت في الثورة على نظام بشار الأسد في مارس/آذار 2011، وأصبحت مركزا للاحتجاجات المناهضة للنظام، ومسرحا لاشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة، وأُطلِق عليها “عاصمة الثورة السورية”.