شاهد: سرايا القدس تعرض لقطات لهجوم على قوة خاصة إسرائيلية واستهداف آلية عسكرية

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد توثق عملية نوعية لمقاتليها، استهدفت قوة خاصة إسرائيلية كانت تتحصن داخل منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتُظهر اللقطات مقاتلي السرايا وهم يستعدون للهجوم، ويستخدمون عبوات ناسفة حصلوا عليها من معارك سابقة مع جيش الاحتلال.

وأظهر الفيديو لحظة تفخيخ المنزل الذي كان يعتليه عدد من جنود الاحتلال، تزامنًا مع دخول القوة الإسرائيلية إلى الطابق الأرضي المفخخ. كما وثّقت المشاهد ظهور أحد أفراد القوة الإسرائيلية المستهدَفة قبل تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى تدمير الموقع.

وفي تطور آخر، أظهرت المشاهد استهداف دبابة “ميركافا” بقذيفة تاندوم، أثناء توغلها في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وتضمنت اللقطات لحظة إصابة الدبابة واشتعال النيران فيها.

ومنذ بداية الاجتياح الإسرائيلي الأخير لشمالي قطاع غزة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2024، قُتل 50 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا وأصيب العشرات، وفق القناة 13 الإسرائيلية الخاصة.