شاهد: كلاب ضالة تنهش جثة شهيد بمحيط مستشفى كمال عدوان

أظهر مقطع مصور (فيديو) حصلت عليه الجزيرة مباشر كلابا ضالة تنهش جثة شهيد بمحيط مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة.

ووسط دمار واسع وسماع أصوات إطلاق النار كانت الكلاب تنهش في الجثة، وذلك قبل تدخل شخصين بملابس مدنية لإبعاد الكلاب وسحب الجثة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أضرم النار فيه ما أدى إلى خروجه من الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية.

وأصبحت مشاهد نهش الكلاب للجثث متكررة في قطاع غزة، مع منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف والدفاع المدني من التحرك إلى تلك المناطق وسط حصار خانق وقصف مستمر.