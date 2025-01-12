عضو بلجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا: لدينا آلاف الأدلة على جرائم نظام الأسد ومحاسبته ضرورة (شاهد)

أكد عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني مجلي، أن اللجنة لديها آلاف الأدلة التي تثبت ارتكاب نظام الأسد جرائم جسيمة، تشمل انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح مجلي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن الانتهاكات ارتُكبت بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع خلال فترة حكم بشار الأسد، مما يجعل محاسبته أولوية قانونية وأخلاقية.

وأشار مجلي إلى أن أعداد الضالعين في تلك الجرائم قد تصل إلى مئات الآلاف أو حتى أكثر من مليون شخص، مما يجعل محاكمتهم جميعًا أمرًا شبه مستحيل، لكنه شدَّد على أهمية محاسبة المسؤولين الكبار عن الجرائم، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي يتحمل المسؤولية المباشرة بصفته رئيس الدولة خلال فترة ارتكاب تلك الجرائم.

بشار الأسد كان يعلم

وأضاف أن الأدلة التي جمعتها اللجنة تثبت أن الأسد كان يعلم سلفًا بتلك الانتهاكات، ولم يتخذ أي إجراءات لوقفها رغم تلقيه تقارير مستمرة من جهات دولية تدعوه إلى التدخل وإيقاف تلك الجرائم. وأكد أن هذا الصمت الممنهج يعزز من مسؤوليته المباشرة عن الانتهاكات التي تعرَّض لها الشعب السوري.

وختم مجلي بالإشارة إلى أن هذه الأدلة تمثل قاعدة أساسية لأي محاكمات مستقبلية، تهدف إلى تحقيق العدالة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع السوري.