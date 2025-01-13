احتضن صيده النادر.. دلفين في غزة يثير غضب الإسرائيليين ويشعل جدلا واسعا (شاهد)

في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، الذي تسبب في مجاعة وأزمة إنسانية غير مسبوقة، تمكن صياد فلسطيني من اصطياد دلفين ضخم من بحر جنوب القطاع.

وأثارت صورة الصياد مع الدلفين، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهر يحتضن صيده في لحظة غير مألوفة.

فرحة العائلة وسط الجوع

وعبر الصياد وأفراد عائلته عن فرحتهم بهذا الصيد غير التقليدي، إذ أصبح الدلفين مصدرًا نادرًا للطعام وسط أزمة تجويع تحاصر القطاع بأكمله.

ودفع الوضع المعيشي الصعب، الصياد إلى عدم إعادة الدلفين إلى البحر كما يفعل الصيادون عادة، بل قرر استخدامه غذاءً لأسرته ومن حوله.

ومن جانبها، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية، الخبر، مشيرة إلى كيفية استخدام الصياد للدلفين طعامًا. وأثار هذا التناول الإعلامي تعليقات واسعة من المدونين الإسرائيليين، الذين انتقدوا الصياد ووصفوا ما فعله بأنه غير إنساني، وذهب بعضهم إلى التساؤل عن حكم أكل لحم الدلافين وفق الشريعة الإسلامية.

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وجاءت الردود الفلسطينية والعربية لتوضح أن السبب الحقيقي وراء اصطياد الدلفين، هو الجوع الحاد الذي يعيشه سكان غزة.

وقالت إحدى المدونات تعليقًا على الخبر الإسرائيلي “إنهم جائعون، باختصار. لهذا أخرجوا الدلفين”. وأضاف آخر “الإعلام الإسرائيلي لا يخبركم عن سوء التغذية والجوع الذي يواجهه أطفال غزة، بل يركز على دلفين تم اصطياده”.

وكتب ناشط إسرائيلي “الإعلام الإسرائيلي يعرّي إنسانية سكان غزة بينما لا يذكر شيئًا عن الحصار الذي يقتل الأطفال هناك”، وعلق آخر “العالم يبكي على الدلفين بينما يتجاهل ملايين الأطفال الذين يعانون الجوع بسبب الحصار”.

ويأتي هذا في حين كشفت إحصاءات صادمة أن 98% من أطفال غزة يعانون من فقر الدم وسوء التغذية، وتشير تقارير حقوقية إلى استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع.