الإحصاء المصري: عدد سكان البلاد زاد بربع مليون نسمة خلال 72 يوما

أظهرت بيانات الساعة السكانية الموجودة بأعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الاثنين وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى أكثر من 107 ملايين و250 ألف نسمة.

جاء ذلك حسب ما أظهرته الساعة السكانية، التي تُنشَر نسخة منها على موقع جهاز الإحصاء المصري عبر الإنترنت.

وحسب البيانات الأخيرة، فإن عدد السكان ارتفع بـ250 ألف نسمة خلال 72 يومًا، إذ كان عدد سكان مصر في الداخل قد بلغ 107 ملايين نسمة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتصدّرت العاصمة القاهرة، قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، بإجمالي عدد سكان بلغ 10.4 ملايين نسمة.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 9.7 ملايين نسمة، وتلتها الشرقية بـ8.1 ملايين نسمة، ثم الدقهلية بـ7.2 ملايين نسمة، ثم البحيرة بـ7 ملايين نسمة.

وكان عدد سكان مصر قد بلغ 107 ملايين و202 ألف و200 نسمة بنهاية عام 2024.

مستويات الإنجاب الحالية

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء المصري أن مستوى الإنجاب في مصر يبلغ حاليا 2.76 طفل لكل امرأة؛ مما يعني أن عدد سكان مصر سيصل إلى “117 مليون نسمة عام 2030، و157 مليون نسمة عام 2050“، بحسب بيانات سابقة صدرت في 2024 عن الإحصاء المصري.

وتوضح بيانات جهاز الإحصاء أن نسبة المسنّين بلغت 8.8% من إجمالي السكان في مصر، وهي نسبة منخفضة تشير إلى أن قطاعا كبيرا من السكان في سن العمل والإنتاج، وهي ميزة اقتصادية إذا أمكن توظيفها وتوفير فرص العمل للقادرين عليه.

ويبلغ متوسط الأعمار في مصر وفق بيانات جهاز الإحصاء، 69 عاما للرجال، و74 عاما للإناث.