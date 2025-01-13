الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ و4 مسيَّرات ويتوعدون بالمزيد (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض مقذوف أطلِق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن “سلاح الجو اعترض مقذوفًا أطلِق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية”. وأضاف البيان أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط البلاد إثر اعتراض الصاروخ قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع “تم تنفيذ عمليتين عسكريتين، أولاهما نفذتها القوة الصاروخية، واستهدفت هدفًا حيويًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2”.

وأضاف “الأخرى نفذها سلاح الجو المسيَّر بأربع طائرات مسيَّرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة”.

وأكد أن العمليتين “حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذعمليتين عسكريتين أولاهما نفذتها القوةالصاروخية واستهدفت هدفاحيويا للعدوالإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2،والأخرى نفذها سلاح الجو المسير بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقةيافا المحتلة. pic.twitter.com/NxFlCnNpNX — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 13, 2025

وفي سياق متصل، قال حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، في تغريدة على منصة إكس “ليس أمام العدو الإسرائيلي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة، والإفراج عن الأسرى والانسحاب الكامل من القطاع”.

وأضاف مهددًا “وإلا سيواجه مزيدًا من الصواريخ الفرط صوتية والمسيَّرات الدقيقة، والحصار البحري، واستمرار إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات)، مع استنزاف جنوده وعتاده في غزة”.

ليس أمام العدو الإسرائيلي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة، والإفراج عن الأسرى والانسحاب الكامل من القطاع. وإلا سيواجه مزيداً من الصواريخ الفرط صوتية والمسيرات الدقيقة، والحصار البحري، واستمرار إغلاق ميناء أم الرشراش "إيلات"، مع استنزاف جنوده وعتاده في غزة.#لن_نترك_غزة — حزام الأسد (@hezamalasad) January 13, 2025

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يشن الحوثيون هجمات على سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيَّرة، كما يستهدفون مواقع داخل إسرائيل، تضامنًا مع غزة في مواجهة “الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

وردًّا على الهجمات، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، الأمر الذي دفع الجماعة إلى إعلان اعتبار السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع نطاق هجماتها لتشمل السفن المارة في بحر العرب والمحيط الهندي.