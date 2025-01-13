بتول المبحوح.. رضيعة من غزة تعاني مرضا خطيرا وأسرتها تناشد لعلاجها في الخارج (فيديو)

رصد مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة الحالة المرضية المزمنة للطفلة الرضيعة بتول المبحوح التي تعاني من ورم خطير في الرقبة.

وفي مستشفى ناصر بخان يونس، قالت والدة بتول (9 أشهر)، إن طفلتها تعاني من ورم وعائي في الرقبة منذ الولادة، مشيرة إلى أن هذا الورم يكبر دائما ويضغط على الحنجرة؛ مما يؤدي إلى الضغط على نفس الطفلة وتضخم لسانها وخروجه خارج فمها ونزول الدم منه يوميا.

وأوضحت الأم أن الرضيعة لا تستطيع الأكل ولديها سوء تغذية وتعتمد فقط على الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى صعوبة التنفس التي تعاني منها واعتمادها على الأكسجين الصناعي.

وناشدت الأم منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الإنسانية لمساعدة طفلتها على الخروج من غزة لتلقي العلاج في الخارج، لعدم توفر علاجها في القطاع المحاصر، مؤكدة أن حالة بتول تسوء أكثر كل يوم.

وهناك آلاف من المرضى في قطاع غزة بحاجة إلى العلاج في الخارج، ولم يتمكنوا من السفر بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر.

ويعاني الآلاف من الأطفال في غزة من أمراض عديدة وسوء التغذية ومجاعة، وسط قلة عدد المستشفيات الباقية في القطاع. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن “الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم”.

وارتفع عدد الشهداء من الأطفال في غزة إلى نحو 18 ألفا، من بينهم 44 استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة، فضلا عن 35 ألفا و60 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، وهناك 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.