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جريمة تهز الأردن.. أب يلقي طفليه في سيل جارف لينتقم من زوجته

كشفت التحقيقات الأولية أن الأب ارتكب جريمته بسبب خلافات عائلية. (رويترز)
13/1/2025-|آخر تحديث: 13/1/202508:35 PM (توقيت مكة)

أثارت جريمة مروعة صدمة واسعة في الأردن، إذ أقدم أب على إلقاء طفليه في سيل مائي جارف بمحافظة الزرقاء، شرق العاصمة عمان. وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية العثور على جثتي الطفلين بعد ساعات من البحث المكثف.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الضحيتين هما طفلة (5 سنوات) وطفل رضيع (8 أشهر). وكشفت التحقيقات الأولية أن الأب ارتكب جريمته بسبب خلافات أسرية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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وقال محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود إن الأب هو من أبلغ عن فقدان طفليه معترفًا بإلقائهما في السيل. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون الانتقام من الزوجة الأولى، والدة الطفلين، بعد تقديمها شكوى ضده لدى إدارة حماية الأسرة.

وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد للحظة عثور غواصي الدفاع المدني على جثتي الطفلين. وأفادت تقارير بأن المدعي العام للجنايات الكبرى وجَّه إلى الأب تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مكرَّرة مرتين.

وأثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، وعبَّر مدونون عن قلقهم إزاء ارتفاع مستوى العنف الأسري في المجتمع.

وفي هذا السياق، قالت الناشطة ابتسام المناصير في تغريدة على منصة إكس “العنف المجتمعي يستهدف الجميع وليس المرأة والأطفال فحسب، لكنه يفتك أكثر بالحلقات الأضعف في السلسلة المجتمعية”.

من جانبها، عبَّرت الطبيبة رناد السحيمات عن صدمتها، قائلة “لا أستطيع تخيل كمية البشاعة والإجرام والوحشية الكامنة في أب استطاع بقلب بارد قتل أطفاله”.

وأشارت المدونة سجى خالد إلى أهمية دور المجتمع والمؤسسات المختصة في معالجة هذه الظاهرة، قائلة “المسؤولية لا تتوقف عند الزوجين فقط بل تتوزع على المجتمع كله. المنظمات المجتمعية والجهات المختصة لها دور كبير في نشر التوعية وتقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر التي تمر بأزمات”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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