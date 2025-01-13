جريمة تهز الأردن.. أب يلقي طفليه في سيل جارف لينتقم من زوجته

أثارت جريمة مروعة صدمة واسعة في الأردن، إذ أقدم أب على إلقاء طفليه في سيل مائي جارف بمحافظة الزرقاء، شرق العاصمة عمان. وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية العثور على جثتي الطفلين بعد ساعات من البحث المكثف.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الضحيتين هما طفلة (5 سنوات) وطفل رضيع (8 أشهر). وكشفت التحقيقات الأولية أن الأب ارتكب جريمته بسبب خلافات أسرية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود إن الأب هو من أبلغ عن فقدان طفليه معترفًا بإلقائهما في السيل. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون الانتقام من الزوجة الأولى، والدة الطفلين، بعد تقديمها شكوى ضده لدى إدارة حماية الأسرة.

وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد للحظة عثور غواصي الدفاع المدني على جثتي الطفلين. وأفادت تقارير بأن المدعي العام للجنايات الكبرى وجَّه إلى الأب تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مكرَّرة مرتين.

وأثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، وعبَّر مدونون عن قلقهم إزاء ارتفاع مستوى العنف الأسري في المجتمع.

وفي هذا السياق، قالت الناشطة ابتسام المناصير في تغريدة على منصة إكس “العنف المجتمعي يستهدف الجميع وليس المرأة والأطفال فحسب، لكنه يفتك أكثر بالحلقات الأضعف في السلسلة المجتمعية”.

العنف المجتمعي يستهدف الجميع وليس المرأة والأطفال فحسب.

لكنه يفتك أكثر بالحلقات الأضعف في السلسلة المجتمعية.

المجتمع الذي تعرض للقهر لفترة زمنية طويلة،ولم تستقر في جنباته مفاهيم العدل والكرامة⬇️ pic.twitter.com/9PUKCEdGdw — Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (@IbtisamManaseer) January 12, 2025

من جانبها، عبَّرت الطبيبة رناد السحيمات عن صدمتها، قائلة “لا أستطيع تخيل كمية البشاعة والإجرام والوحشية الكامنة في أب استطاع بقلب بارد قتل أطفاله”.

مصدومة! لا استطيع تخيل كمية البشاعة و الاجرام و الوحشية الكامنة في أب استطاع بقلب بارد قتل أطفاله ..تلك الارواح البريئة التي لا ذنب لها و تكون ضحية العنف الاسري و الخلافات الزوجية المسكوت عنها الى ان تنفجر في وجه المجتمع!!

ولا عقوبة حتى الاعدام تكفي لامثاله 😔#سيل_الزرقاء — Dr Renad Seheimat /رناد السحيمات (@renadseheimat) January 12, 2025

وأشارت المدونة سجى خالد إلى أهمية دور المجتمع والمؤسسات المختصة في معالجة هذه الظاهرة، قائلة “المسؤولية لا تتوقف عند الزوجين فقط بل تتوزع على المجتمع كله. المنظمات المجتمعية والجهات المختصة لها دور كبير في نشر التوعية وتقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر التي تمر بأزمات”.