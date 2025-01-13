جندي إسرائيلي يسرق عبوة مياه من أمام مطعم في نابلس ويثير موجة سخرية (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة جندي إسرائيلي لعبوة مياه من أمام أحد المطاعم في مخيم العين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأثار المقطع، الذي لاقى انتشارًا واسعًا، موجة من السخرية والغضب بين الناشطين الفلسطينيين والعرب.

ويظهر في الفيديو الذي بثّته وسائل إعلام فلسطينية، الجندي وهو يتلفّت حوله قبل أن يأخذ عبوة المياه بسرعة ويغادر المكان، في مشهد أثار تعليقات تنتقد ممارسات جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وكتب أحد المعلقين “سرقوا البلاد كلها”، وأضاف آخر “هذا الجيش الذي سرق الأرض والتاريخ والمقدسات لن يتردد في سرقة عبوة مياه”، بينما علق آخرون بأن تصرف الجندي تعكس طبيعة الاحتلال الذي استباح كل شيء من الأرض إلى الهواء والماء.