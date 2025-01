طرد بطل الفنون القتالية محمدوف من طائرة أمريكية يثير عاصفة جدل ومطالب بالتحقيق (شاهد)

أثار مقطع فيديو يظهر إخراج لاعب الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، من طائرة تابعة لشركة فرونتير الأمريكية للطيران المنخفض التكاليف، موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو مضيفة الطائرة وهي تطلب من نور محمدوف تغيير مقعده أو مغادرة الطائرة. وأوضحت المضيفة قائلة “عليك تغيير مقعدك من مخرج الطوارئ أو النزول. إنهم غير مرتاحين لجلوسك في مخرج الطوارئ”.

وقال نور محمدوف “هذا ليس عادلًا.. عندما سجلت للصعود إلى الطائرة سألوني عما إذا كنت أعرف الإنجليزية فقلت لهم نعم”.

وردت مضيفة الطيران “أتفهم ذلك لكن هذا أيضًا خارج نطاق تقديرهم، ولن أتبادل هذا الحديث.. سأتصل بالمشرف”، ثم ظهر في الفيديو نور محمدوف وهو يستجيب لطاقم الطائرة ويغادرها.

A flight attendant asked Khabib to confirm he could assist in an emergency for his exit row seat. Khabib didn’t understand initially, and despite eventually agreeing, the crew doubted his ability. After… pic.twitter.com/NHOXl74cna

وعلق محمدوف عبر حسابه في منصة إكس، موضحًا أن الواقعة حدثت على متن طائرة لشركة فرونتير وليس ألاسكا الجوية، كما أشارت بعض التقارير الإعلامية.

وكتب “أحتاج إلى توضيح من فرونتير لأن المضيفة كانت وقحة للغاية منذ البداية. وعلى الرغم من أنني أتحدث الإنجليزية بشكل جيد ووافقت على المساعدة، فإنها أصرّت على إبعادي عن مقعدي. لست متأكدًا مما إذا كان السبب عرقيًّا أو وطنيًّا أو غير ذلك”.

وأضاف “بعد دقيقتين من المحادثة، اتصلت بالأمن وتم إنزالي من الطائرة، ثم استقللت لاحقًا طائرة أخرى بعد ساعة ونصف. لقد بذلت قصارى جهدي لأظل هادئًا ومحترمًا كما يمكنكم رؤية ذلك في الفيديو. لكنني أتمنى أن يتصرف الطاقم بلطف مع الركاب في المستقبل”.

First of all, I need to clarify that it was @FlyFrontier not AlaskaAir.

Lady who comes to me with questions was very rude from the very beginning, even though I speak very decent English and can understand everything and agreed to assist, she still insists on removing me from my…

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 12, 2025