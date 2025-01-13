شاهد: صواريخ “حاصب 111” تستهدف محور نتساريم في قطاع غزة

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مقطعًا مصورًا (فيديو) يُظهر استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بصواريخ محلية الصنع وقذائف هاون.

وأوضحت الكتائب في بيان مرفق بالفيديو، الاثنين، أن الهجوم استهدف مقر قيادة جيش الاحتلال في “محور نتساريم” جنوب مدينة غزة، مستخدمة صواريخ من طراز “حاصب 111” إلى جانب قذائف الهاون.

ويُظهر الفيديو لحظات إطلاق الصواريخ والقذائف اتجاه الأهداف المحدَّدة.

وتأتي هذه العملية في إطار مقاومة الفصائل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية في الأسابيع الأخيرة.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذا الهجوم أو حجم الخسائر الناجمة عنه.

ويُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره البشرية، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد جنوده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

ومحور نتساريم، أو مفرق الشهداء، ممر يفصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهو منطقة زراعية شبه خالية من السكان، ويبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، ويمتد من منطقة “غلاف غزة” شرقًا وصولًا إلى البحر المتوسط غربًا.

وتأتي عمليات المقاومة رغم مرور 465 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، شمل جميع أنحاء غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني.