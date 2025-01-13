تفاصيل مقتل ضابط و4 جنود إسرائيليين في شمال غزة.. ونتنياهو: يوم صعب وحزين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط و4 جنود في اشتباك بشمال قطاع غزة، دون تحديد وقت وقوع الحادث.

وأفاد بيان عسكري إسرائيلي بأن القتلى هم ضابط برتبة نقيب و4 جنود من لواء ناحال، وجميعهم من وحدة ناحال الاستطلاعية.

وكشف الجيش الإسرائيلي هوية القتلى بعد إبلاغ عائلاتهم، وهم:

النقيب يائير يعقوب شوشان (23 عامًا) من معالوت ترشيحا.

الرقيب أول يهاف هدار (20 عامًا) من كفار تافور.

الرقيب أول جاي كارميئيل (20 عامًا) من جديرا.

الرقيب أول يوآف فيفر (19 عامًا) من هرتسليا.

الرقيب أول أفيئيل فايسمان (20 عامًا) من بوريا العليا.

الإعلان عن مقتل 5 جنود إسرائيليين من لواء ناحال بينهم ضابط برتبة نقيب وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة في بيت حانون. pic.twitter.com/O82KKiYxjs — Abu Ayyash (@aliAyyash86) January 13, 2025

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأنه “صعب وحزين”، مقدمًا تعازيه لعائلات القتلى.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل 10 عسكريين إسرائيليين وإصابة العشرات بعد مرور 100 يوم على التدمير الشامل والإبادة الجماعية شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة “لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة، ويسددون له ضربات قاسية، خلّفت خلال الساعات الـ72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين”.

وحسب معطيات الجيش، فقد ارتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 840 عسكريًّا بينهم 405 خلال المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر من العام نفسه.

وخلافًا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد أفراده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

ومنذ الخامس من أكتوبر 2024، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية مكثفة على محافظة شمال غزة، أسفرت حتى مرور 100 يوم عن استشهاد وفقدان أكثر من 5 آلاف فلسطيني، ودمار واسع في قطاع الإسكان والبنى التحتية.