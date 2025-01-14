السودان.. مقتل 126 في قصف على دار السلام غربي أم درمان

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بمقتل 126 شخصا وإصابة العشرات جراء قصف استهدف منطقة دار السلام غربي أم درمان الواقعة ضمن الخرطوم الكبرى، مع تصاعد حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت غرفة طوارئ منطقة أمبدة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، إن “نحو 120 مدنيا قُتلوا وأصيب آخرون إثر قصف مدفعي استهدف حي دار السلام بالمنطقة مساء الاثنين”، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء القصف.

وأوضحت الغرفة في بيان أن القصف نُفذ عشوائيا، مشيرة إلى أن المنطقة تواجه شحا في الإمدادات الطبية المتعلقة بأدوية الإسعافات الأولية.

وغرف طوارئ أمبدة، هي مجموعات أُسست بعد اندلاع الحرب في منتصف إبريل/نيسان 2023، وتضم متطوعين ينشطون في أعمال الإغاثة وتقديم العلاج للضحايا.

وكانت مصادر للجزيرة مباشر قد قالت، في وقت سابق، إن طائرات الجيش السوداني قصفت مواقع “عسكرية” تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة جنوب أم درمان وحي أمبدة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على ذلك من الجيش السوداني.

وتصاعدت حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة، بعد 20 شهرا على اندلاع الحرب في السودان.

ويُتهم الجيش وقوات الدعم السريع على حد سواء باستهداف المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الصحي، واستهداف المناطق السكنية بقصف عشوائي.

ومنذ إبريل 2023، تدور حرب بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني.

وتسببت الحرب في أكبر أزمة نزوح بالعالم، وفي أزمة إنسانية كبيرة، وفق الأمم المتحدة التي تقدّر أن نحو 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة.