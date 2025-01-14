“تفهيم القرآن”.. تطبيق جديد لترجمة معاني الآيات إلى الهندية وتحقيق هدفين رئيسيين (فيديو)

في خطوة مهمة لتعزيز التفاهم الديني والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف في الهند، تم إطلاق تطبيق “تفهيم القرآن” المخصص لترجمة معاني الكتاب الكريم إلى اللغة الهندية.

يأتي هذا الابتكار من مؤسسة “ساهيتيا” الإسلامية في نيودلهي التي تهدف منه إلى أن يكون جسرًا يربط الجمهور الهندي بالنصوص القرآنية، وتبديد المفاهيم الخاطئة حول الإسلام التي تنتشر بين الهندوس والمسلمين على حد سواء.

ويعتمد التطبيق الجديد على تفسير “تفهيم القرآن” للمفكر الإسلامي أبي الأعلى المودودي، الذي يعد من الأبحاث القرآنية الرائدة في العصر الحديث، وقد تولى ترجمته إلى الهندية نسيم غازي الفلاحي.

أهداف الترجمة الهندية

قال سعادة الله الحسيني، مدير مؤسسة ساهيتيا الإسلامية، للجزيرة مباشر إن إصدار الترجمة الهندية لتفسير القرآن الكريم وإطلاق التطبيق الخاص بها يخدم غرضين رئيسيين:

الأول هو نقل الرسالة الكاملة للقرآن الكريم إلى المسلمين الناطقين بالهندية؛ مما يمكنهم من فهم غرض ورسالة القرآن بوضوح.

والثاني تمكين غير المسلمين في الهند، من فهم تعاليم القرآن الكريم مباشرة، واكتشاف ما يحتويه الكتاب العظيم، موضحًا أن انتشار المفاهيم المغلوطة حول الإسلام وتعاليمه أدى إلى إيجاد بيئة من الإسلاموفوبيا.

الترجمة المطبوعة

أشار الحسيني إلى أن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات متعددة كانت قيد العمل، موضحًا: “بفضل الله تم الانتهاء من ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الهندية، ونُشرت الترجمة في ستة مجلدات، وأطلقت رسميًّا من خلال تطبيق خاص”.

تفسير المودودي

من جانبه قال نسيم غازي الفلاحي، مترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهندية، للجزيرة مباشر إنه بدأ بترجمة تفسير “مولانا فاروق” من اللغة الأردية إلى الهندية، الذي حمل اسم “أسان ترجمة”، أما الآن فقد انتهى من ترجمة تفسير القرآن للمودودي في ستة مجلدات، مشيرًا إلى أن هذه الترجمة مشهورة جدًّ ومطلوبة بشدة في الهند.

وأضاف الفلاحي أنه استغرق 12 عامًا لإكمال ترجمة “تفهيم القرآن” إلى اللغة الهندية، خصص خلالها عامين لكل مجلد، مؤكدًا أهمية الترجمة إلى الهندية نظرًا إلى أنها اللغة الأكثر استخدامًا في القراءة لدى المسلمين والهندوس في البلاد.

توضيح المفاهيم الخاطئة

وأوضح الفلاحي أن الترجمة استهدفت في الأصل الهندوس لتوضيح المفاهيم الخاطئة التي يحملونها حول الإسلام والقرآن الكريم، مشيرًا إلى أن المودودي عالج هذه المفاهيم في كتابه “تفهيم القرآن”.

وتابع “هذا التطبيق الذي تم إنشاؤه متاح على الهواتف، حيث يمكن قراءة الترجمة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، كما يمكن الاستماع إلى الصوت لفهم تفسير القرآن”.

وأشار الفلاحي إلى أن التطبيق متاح على أنظمة أندرويد وآبل مجانًا، ويمكن لأي شخص الاستفادة منه، لافتًا إلى أنه تمت برمجة التطبيق بطريقة تتيح البحث عن الآيات، والصفحات، والكلمات ومعانيها بكل سهولة.

وأكد الفلاحي أنهم تلقّوا تقارير من مناطق مختلفة في الهند بشأن استفادة كثيرين من الترجمة، وأنهم أصبحوا قادرين على فهم معاني القرآن الكريم من خلالها.