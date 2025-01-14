“سكان كاليفورنيا أشبه بلاجئين”.. ما الرابط بين حرائق لوس أنجلوس والحرب على غزة؟ (فيديو)

منذ اندلاع الحرائق في كاليفورنيا لم تتوقف الأسئلة عن أسباب عجز السلطات الأمريكية عن السيطرة عليها بسرعة، وفي حين يتهم كثيرون على إدارة بايدن بإهدار الأموال على أوكرانيا وإسرائيل، وجه آخرون خطابا إلى البلدين بشأن رد الجميل، الذي سيقدمانه للأمريكيين مقابل الدفعات الهائلة التي حصلا من ضرائبهم.

وبرزت مقارنة جديدة بين حرائق لوس أنجلوس ومشاهد الحرب على قطاع غزة التي تشنها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.

“هل ستساعدوننا؟”

قال أحد المواطنين الأمريكيين، “حسنا أوكرانيا، حسنا إسرائيل، لقد دفعنا وساعدناكم يا أصدقاء، ماذا عن الآن؟ هل سترسلون لنا بعض المال؟ هل ستساعدوننا، ماذا سيحدث، هل ترون.. هذه هي المشكلة، نعمل بجد لدفع ضرائبنا، ثم تذهب الأموال على حروبهم”.

من لوس أنجلوس إلى غزة

وفي توصيفها للحرائق وانتشارها، قالت مواطنة أمريكية في فيديو مصوّر، بدأ الدخان ينقشع عن لوس أنجلوس وهذه صور جديدة، من حرائق تلال هوليوود وباليساديس التي حدثت الليلة الماضية، كما ترون حجم الدمار مذهل، ههنا كانت حياتهم كلها، وقد فقدوا جميع ممتلكاتهم، كل ما امتلكوه في حياتهم، هذه في الواقع صورة، من رفح في غزة“.

وأضافت “الشيء الوحيد الذي يخطر ببالي عندما أرى شيئا كهذا، هذه هي باليساديس حاليًّا، وهذه غزة، بعد أن ألقيت عليها أسلحة صنعت في الولايات المتحدة طوال 15 شهرا من الدمار الذي نراه حاليا في لوس أنجلوس لكل مظاهر الحياة والناس الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب المناخ”.

ماذا يفعل مجلس النواب الأمريكي؟

أضافت الناشطة الأمريكية “الناس الذين يهربون خوفًا على حياتهم هذا ما يعيشه الفلسطينيون، منذ 15 شهرًا الآن، تخيّل أنك تهرب من هذا النوع من الدمار، حرائق في مكان، وقنابل تسقط حولك ولا تعرف أين أنت، وبالمناسبة لا يوجد رجال إطفاء، لا توجد أوامر إخلاء”.

وتابعت “تنظر إلى يسارك وترى قططًا تأكل بقايا جثث بشرية، وجنود يقومون بدوريات مستمرة وهدفهم إصابتك في الرأس ولا توجد أماكن آمنة، تختبئ في مدرسة يقصفونك، تختبئ في مستشفى يقصفونك، وهل تعلم ما الذي يفعله مجلس النواب بينما تحترق لوس أنجلوس وغزة؟ يصوت لحماية بنيامين نتنياهو“.

سكان كاليفورنيا أشبه بلاجئين

واستطردت “بينما تتركز كل الأنظار على الكارثة الطبيعية أو الجنازة الرئاسية، صوت المجلس بـ243 صوتًا لمعاقبة أي شخص، مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية، وكما تعلمون المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكن أمريكا تحميه وتحمي أي شخص محمي من الولايات المتحدة من أي جهود للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز”.

وقالت الناشطة الأمريكية “سكان كاليفورنيا يستيقظون اليوم كلاجئين بسبب تغير المناخ، ليس لدهم منازل ولا ممتلكات، يعيشون في سياراتهم، يعيشون في منازل أصدقائهم، وهكذا ترد أمريكا بحماية نتنياهو”.