شاهد: فصائل المقاومة تقصف مواقع للاحتلال في نتساريم وجحر الديك

بثت فصائل من المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مشاهد من قصف مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” وجحر الديك، تزامنًا مع أنباء قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونشرت كتائب الأقصى مشاهد قالت إنها لقصف مقر قيادة وسيطرة تابع لقوات الاحتلال في محور “نتساريم” برشقة صاروخية، وهو المحور الذي يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأضافت الكتائب في بيانها أن القصف جاء تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ17 لاستشهاد المؤسس نضال العامودي، الذي استشهد في عملية اغتيال إسرائيلية بمخيم الشاطئ عام 2008.

كما نشرت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع كتائب الأقصى “لواء العامودي” مشاهد لقصف مقر تحكم وسيطرة لقوات الاحتلال في جحر الديك بقذائف الهاون عيار 60 ملم.

وتأتي هذه العمليات بعد إعلان جيش الاحتلال، مساء أمس الاثنين، مقتل 5 عسكريين من لواء النخبة “ناحال” بينهم ضابط، وإصابة 8 بجروح خطرة، خلال معركة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وخلال أسبوع، قُتل 15 جنديًّا إسرائيليًّا في بيت حانون، وفق القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 840 ضابطًا وجنديًّا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 405 منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر من العام ذاته.