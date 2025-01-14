وزير الخارجية البلجيكي يتحدث للجزيرة مباشر عن موقف بلاده من التطورات في غزة وسوريا (فيديو)

أجرت قناة الجزيرة مباشر مقابلة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، تناولت الأوضاع في غزة مع قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل، وأيضا التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وهذه أبرز تصريحات الوزير البلجيكي عن الشأن الفلسطيني:

نرحب بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب.

يجب وصول المساعدات الإنسانية ودخول الفلسطينيين والإسرائيليين للتفاوض من أجل حل الدولتين.

الشعب الفلسطيني يريد دولة معترفًا بها، وهذا مطلب مشروع، وسنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت الصحيح.

لا نعتقد أن اللحظة الحالية مناسبة لاعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية، وسنواصل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي لنقرر اللحظة المثالية للاعتراف بدولة فلسطين لكي نحقق تأثيرا إيجابيا على الأرض.

لا بد من وضع حد للعنف وإطلاق سراح جميع الرهائن.

ننتظر قرار محكمة العدل الدولية لتوصيف ما يحدث في غزة، ونحن جزء من هذه القضية.

سنلتزم بجميع القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اعتقال المسؤولين الإسرائيليين، وسنطبقها فور صدورها.

لقد سقط عدد كبير من الضحايا في غزة، ويجب وقف الحرب لتجنب سقوط المزيد.

الاتحاد الأوروبي ضمن المجتمع الدولي مارس ضغوطا كبيرة لمحاولة وقف العنف في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

بلجيكا من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية لغزة، وسنقوم بدورنا في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.

دور الأونروا مهم، ونطالب إسرائيل بالعدول عن قرار طردها لأهميتها في تقديم العون للمدنيين.

أشكر قطر ومصر على كل الجهود المبذولة منهما لوقف إطلاق النار في غزة.

تصريحات الوزير عن الشأن السوري: