وزير الخارجية البلجيكي يتحدث للجزيرة مباشر عن موقف بلاده من التطورات في غزة وسوريا (فيديو)
14/1/2025-|آخر تحديث: 14/1/202511:07 PM (توقيت مكة)
أجرت قناة الجزيرة مباشر مقابلة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، تناولت الأوضاع في غزة مع قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل، وأيضا التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وهذه أبرز تصريحات الوزير البلجيكي عن الشأن الفلسطيني:
- نرحب بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب.
- يجب وصول المساعدات الإنسانية ودخول الفلسطينيين والإسرائيليين للتفاوض من أجل حل الدولتين.
- الشعب الفلسطيني يريد دولة معترفًا بها، وهذا مطلب مشروع، وسنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت الصحيح.
- لا نعتقد أن اللحظة الحالية مناسبة لاعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية، وسنواصل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي لنقرر اللحظة المثالية للاعتراف بدولة فلسطين لكي نحقق تأثيرا إيجابيا على الأرض.
- لا بد من وضع حد للعنف وإطلاق سراح جميع الرهائن.
- ننتظر قرار محكمة العدل الدولية لتوصيف ما يحدث في غزة، ونحن جزء من هذه القضية.
- سنلتزم بجميع القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اعتقال المسؤولين الإسرائيليين، وسنطبقها فور صدورها.
- لقد سقط عدد كبير من الضحايا في غزة، ويجب وقف الحرب لتجنب سقوط المزيد.
- الاتحاد الأوروبي ضمن المجتمع الدولي مارس ضغوطا كبيرة لمحاولة وقف العنف في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
- بلجيكا من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية لغزة، وسنقوم بدورنا في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.
- دور الأونروا مهم، ونطالب إسرائيل بالعدول عن قرار طردها لأهميتها في تقديم العون للمدنيين.
- أشكر قطر ومصر على كل الجهود المبذولة منهما لوقف إطلاق النار في غزة.
تصريحات الوزير عن الشأن السوري:
- فرحنا مع الشعب السوري الذي نجح أخيرا في إنهاء 53 عاما من أسوأ الديكتاتوريات التي شهدها العالم في التاريخ.
- ندعو الإدارة الجديدة إلى احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحماية الأقليات، والحفاظ على سيادة الدولة، والعمل من أجل بناء مجتمع سوري شامل.
- سمعنا الكثير من الأمور الإيجابية عن الإدارة الجديدة، ولكن علينا أن نرى إذا كانت الأعمال ستجسد الأقوال.
- مستعدون لدعم السلطة السورية الجديدة إذا أوفت بالتزاماتها تجاه الشعب السوري.
- نتابع قضية العقوبات على سوريا وندرسها بعناية لاتخاذ القرار الصحيح حيالها.
- عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وبطريقة تحافظ على كرامتهم.
- علّقنا النظر في القضايا المطروحة على طاولة المفوض العام البلجيكي بالنسبة للاجئين السوريين لأن الوضع تغيَّر على الأرض.
- متأكد أن معظم السوريين يودون العودة إلى سوريا للإسهام في إعمارها، وهؤلاء يحتاجون إلى سوريا مستقرة وآمنة ليتمكنوا من القيام بذلك وحتى لا يكونوا عبئا على الدولة الجديدة.
المصدر : الجزيرة مباشر