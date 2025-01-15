الضفة.. 6 شهداء بينهم طفل في قصف الاحتلال لمخيم جنين (فيديو)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة، إثر قصف الاحتلال مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن أربعة من الشهداء نُقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي، واثنين نُقلا إلى مستشفى ابن سينا، واصفة حالة المصابين بالمستقرة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، فإن الشهداء هم: الطفل محمود أشرف مصطفى غربية (15 عامًا) مؤمن إبراهيم محمود أبو الهيجاء (28 عامًا) أمير إبراهيم محمود أبو الهيجاء (27 عامًا) حسام حسن عيسى قنوح (34 عامًا) إبراهيم مصطفى قنيري (23 عامًا) بهاء إبراهيم أبو الهيجاء (33 عامًا).

وأكد محافظ جنين كمال أبو الرُّب لوكالة الأنباء الفرنسية أن “المخيم تعرَّض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية”. في حين أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال تنفيذ غارة مشتركة للجيش والشاباك في منطقة جنين، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي القصف الجوي الإسرائيلي بعد نحو شهر من محاولات قامت بها السلطة الفلسطينية للسيطرة على مخيم جنين واعتقال مسلحين داخله وصفتهم بأنهم “خارجون عن القانون”.

وقُتل خلال الاشتباكات بين أجهزة السلطة الفلسطينية والمسلحين في المخيم أكثر من 14 فلسطينيًّا، من بينهم ستة من أفراد الأجهزة الأمنية.

وأعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب في مؤتمر صحفي، قبل يومين، أن أجهزة الأمن اعتقلت خلال حملتها 246 مطلوبًا “خارجًا عن القانون”.

وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية قد توقفت في المخيم منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملتها عليه قبل أكثر من شهر.