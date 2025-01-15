بعبوة ناسفة على مركبة عسكرية.. إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين 2 منهم بجروح خطرة

أصيب 3 جنود إسرائيليين، اثنان منهم جروحهما خطرة، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في منطقة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “خلال ساعات الليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة بمركبة عسكرية خلال نشاط عملياتي لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين”.

وأضاف البيان “أصيب في الحادث جنديان من الجيش بجروح خطيرة، بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى”.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن جنديين إسرائيليين، أصيبا بجروح خطرة، وأصيب آخر بجروح طفيفة في قباطية قرب جنين.

استهداف حاجز شمال جنين

وأظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر، مشاهد من مكان انفجار الآلية العسكرية التابعة ‏لجيش الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين، وبيّن المقطع قطعا متناثرة من المركبة وشظايا.

من جانبها، كشفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنها استهدفت حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، ونشرت فيديو يظهر إطلاق نار وسماع أصوات طلقات.

وسُمعت في مقطع فيديو متداول، أصوات تبادل إطلاق نار في بلدة قباطية، لدى دخول مدرعات وعربات عسكرية إسرائيلية إلى البلدة.

🔻حصد أرواح جنود الاحتلال لا يزال مستمراً.. القــسام ينفذ هجومين في شمال القطاع وجنوبه والاحتلال يعترف بخمسة قتلى و8 إصابات حرجة pic.twitter.com/7fNpED4bk3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 15, 2025

اقتحامات واعتقالات

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات بصفوف الفلسطينيين في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وداهم الاحتلال محافظات جنين ونابلس وقلقيلية (شمالا) وبيت لحم (جنوبا) وبلدات في عدة محافظات، واقتحم بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

واستخدم الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق شبان فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة، كما نشبت اشتباكات مسلحة مع رجال المقاومة، وسُمعت أصوات انفجارات.

موقع حدشوت بزمان العبري : إخلاء المركبة العسكرية من نوع "ديفيد" التي فجرها مقاومون في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/lItyKFwHcB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 15, 2025

سحب آلية معطوبة

وتناقل الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنقل الجيش الإسرائيلي آلية عسكرية انفجرت فيها عبوة ناسفة فألحقت بها أضرارا.

وبموازاة الحرب المدمرة التي يشنها على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر عن إصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.