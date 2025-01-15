ترامب يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على منصة “تروث” التي يمتلكها إنه “سعيد لأن الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين سيعودون إلى ديارهم للم شملهم مع أسرهم”.

وأضاف أنه “لم يكن من الممكن أن يحدث هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار إلا نتيجة انتصارنا التاريخي في نوفمبر”، وذلك في إشارة إلى فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تمت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

“بداية الأشياء العظيمة”

وتابع ترامب قائلا “هذه ليست سوى بداية الأشياء العظيمة القادمة لأمريكا وللعالم.. لقد حققنا الكثير دون أن نكون في البيت الأبيض وتخيلوا كل الأشياء الرائعة التي ستحدث عندما أعود إليه”.

وأوضح ترامب أن فريقه للأمن القومي، بالتنسيق مع مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، “سوف يواصل العمل مع إسرائيل وحلفائنا لضمان أن غزة لن تعود أبدا ملاذا آمنا للإرهابيين”.

وأشار ترامب إلى رؤيته لما سيحدث لاحقا في المنطقة بقوله “سنواصل تعزيز السلام من خلال القوة في المنطقة، وسف نبني على الزخم الذي حققه وقف إطلاق النار للتوسع في اتفاقات إبراهيم التاريخية”.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت حركة (حماس) أعلنت أنها سلَّمت، اليوم الأربعاء، للوسطاء ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وشهدت تل أبيب في الأسابيع الأخيرة مظاهرات متواصلة تطالب نتنياهو بسرعة التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.