“حظرها انتهاك للقوانين الدولية”.. لازاريني يؤكد أن الأونروا ستواصل تقديم المساعدة للفلسطينيين

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني اليوم الأربعاء في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط “سنبقى وسنقوم بمهمتنا”، مؤكدا أن “موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية”.

Across #Gaza, thousands endure brutal winter conditions struggling for survival in makeshift shelters. Access for aid is limited and basic supplies are scarce.

Children continue to be among the most vulnerable, facing malnutrition, illness, and trauma as the crisis goes on.… pic.twitter.com/CrH8rp32I1

— UNRWA (@UNRWA) January 14, 2025