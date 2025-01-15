“حظرها انتهاك للقوانين الدولية”.. لازاريني يؤكد أن الأونروا ستواصل تقديم المساعدة للفلسطينيين

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني اليوم الأربعاء في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط “سنبقى وسنقوم بمهمتنا”، مؤكدا أن “موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية”.

Across #Gaza, thousands endure brutal winter conditions struggling for survival in makeshift shelters. Access for aid is limited and basic supplies are scarce. Children continue to be among the most vulnerable, facing malnutrition, illness, and trauma as the crisis goes on.… pic.twitter.com/CrH8rp32I1 — UNRWA (@UNRWA) January 14, 2025

انتهاك للقوانين الدولية

وأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في كلمته، أن قرارات إسرائيل لمنع عمل الوكالة تدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين.

وقال لازاريني خلال كلمته في أوسلو، إن قرارات منع عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقوانين الدولية.

Thx #Norway 🇳🇴 for the ongoing support to the work of @UNRWA including in #Gaza + around region. Thx Minister @EspenBarthEide for being a driving force towards reaching a long lasting solution to the Israeli Palestinian conflict. It’s time for #Peace https://t.co/7vauoK2GjC — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 15, 2025

إسرائيل تحظر الأونروا

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من التصويت، أي نهاية يناير 2025.

وادعت إسرائيل أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة الأممية بشدة.

ويعني القرار أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويشمل إغلاق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.

الأونروا.. بعد النكبة

وتأسست الأونروا، بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتنشط الأونروا حاليا في 5 مناطق رئيسية هي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم نحو 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.