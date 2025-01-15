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“حظرها انتهاك للقوانين الدولية”.. لازاريني يؤكد أن الأونروا ستواصل تقديم المساعدة للفلسطينيين

مركز لوكالة الأونروا في النصيرات وسط قطاع غزة، في 2 ديسمبر 2024. (الفرنسية)
15/1/2025

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني اليوم الأربعاء في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط “سنبقى وسنقوم بمهمتنا”، مؤكدا أن “موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية”.

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انتهاك للقوانين الدولية

وأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في كلمته، أن قرارات إسرائيل لمنع عمل الوكالة تدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين.

وقال لازاريني خلال كلمته في أوسلو، إن قرارات منع عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقوانين الدولية.

إسرائيل تحظر الأونروا

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من التصويت، أي نهاية يناير 2025.

وادعت إسرائيل أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة الأممية بشدة.

ويعني القرار أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويشمل إغلاق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.

الأونروا.. بعد النكبة

وتأسست الأونروا، بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتنشط الأونروا حاليا في 5 مناطق رئيسية هي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم نحو 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

المصدر : وكالات

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