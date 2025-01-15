حماس تعلن تسليم ردها على مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلنت حركة (حماس) أنها سلَّمت، اليوم الأربعاء، للوسطاء ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان إن وفدا برئاسة خليل الحية سلّم الوسطاء في قطر ومصر ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حركة (حماس) أنها “تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع المقترح”، وذلك “انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها”.

“تطابق” وجهات النظر

وأعلنت حماس في بيان آخر أن وفدا من قيادة الحركة برئاسة محمد درويش، رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس القيادي، استقبل مساء اليوم الأربعاء وفدًا من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، الأمين العام للحركة، “حيث جرى استعراض التطورات والتقدم الجاري في مفاوضات وقف إطلاق النار ووصولها إلى مراحلها النهائية”.

واعتبر الجانبان “أن صمود شعبنا البطولي وثباته وبسالة المقاومة والإرادة القوية هي السند الأساسي للمفاوض الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى“، مؤكدين “بذل كل الجهود لإنجاح هذه الجولة من المفاوضات وصولاً لوقف الحرب والعدوان على شعبنا”، وفق البيان.