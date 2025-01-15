سموتريتش: هذه شروطي للبقاء في الحكومة إذا تمت الموافقة على صفقة الأسرى

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وضع شروطًا صارمة للبقاء في الحكومة في حال الموافقة على صفقة الأسرى.

وبحسب القناة، اشترط سموتريتش السيطرة الدائمة على أراضٍ في غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الالتزام المسبق بالعودة إلى الحرب في اليوم الـ42 من الصفقة إذا لم يتم إسقاط نظام حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكد سموتريتش أنه لن يبقى في الحكومة يومًا واحدًا إذا لم يتم استئناف القتال حتى تحقيق النصر.

وتأتي تصريحات سموتريتش في ساعات حاسمة، يترقب فيها العالم إعلان صفقة محتملة بين تل أبيب وحركة حماس، تفضي إلى وقف الإبادة وتبادل أسرى بين الجانبين.

وبموجب الاتفاق المرتقب ستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين، بمن فيهم محكومون بالسجن المؤبد والأحكام العالية، مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.