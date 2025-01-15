شاهد: سرايا القدس توثق قنص جندي إسرائيلي شرقي غزة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو يوثق قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى“.

ويُظهر الفيديو لحظة استهداف الجندي بدقة في إطار عمليات المقاومة المستمرة ضد الاحتلال.

ولاحظت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية ارتفاعا في عدد الجنود القتلى في عمليات نفذتها المقاومة الفلسطينية بما فيها القنص وتفجير عبوات ناسفة عن بعد بالدوريات والدبابات.

وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.​