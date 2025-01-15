عراقجي: إيران مستعدة لإعادة فتح سفارتها في دمشق بشرط (شاهد)

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد طهران لاستئناف عمل سفارتها في دمشق، شريطة حصولها على “الضمانات الكافية لتوفير أمنها”.

وأكد عراقجي، في مقابلة مع قناة “العالم” الإيرانية، التزام بلاده بمبادئ ثابتة تجاه سوريا، تشمل الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها واستقرارها، ومواجهة الاحتلال، ومعارضة اندلاع حروب أهلية أو قومية.

وأشار إلى ضرورة تشكيل حكومة سورية تضم جميع مكونات الشعب، مؤكدًا دعم إيران لأي دولة يتم تشكيلها بناءً على إرادة الشعب، لافتًا إلى أن العديد من دول المنطقة تشاطر بلاده هذا الموقف، وأن المشاورات مستمرة مع تلك الدول.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.