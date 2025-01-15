عراقي ينقذ طفلة بشجاعة من حادث سير في بغداد ووزير الداخلية يكرمه (شاهد)

أظهر مقطع فيديو شجاعة رجل عراقي في إنقاذ طفلة من حادث سير في بغداد ومخاطرته بحياته، بعد أن ألقى بنفسه أمام السيارة لحماية الطفلة من الدهس.

ونشر برنامج “وقفة مرورية” السبت الماضي، قصة المنتسب في وزارة الداخلية “كرار صلاح محمد” الذي خاطر بحياته من أجل إنقاذ حياة طفلة باغتت والدتها وركضت مسرعة باتجاه الشارع الرئيسي، ما دفع الشاب بالتحرك وسحبها ثم دهسته إحدى السيارات ورمته على جانب الطريق، في مشهد مؤلم.

إصابة حرجة

وأشار مقدم البرنامج إلى أن الحادث وقع في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن لم يظهر للإعلام، لافتا إلى أن المنتسب تعرض لإصابة حرجة جراء الحادث مكث بسببها أياما في العناية المركزة، ثم خرج لكنه ما زال غير قادر على المشي.

ونوه مقدم البرنامج إلى أن المنتسب لم يكن في دوامه الرسمي عند وقوع الحادث.

وعلى إثر ذلك، ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن الوزير عبد الأمير الشمري كرم الشاب خلال استقباله في مكتبه الشخصي، كما وجه بعلاجه على نفقة الوزارة.