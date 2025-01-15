لمنع رفع شارة النصر والاحتفال.. إسرائيل تحدث إجراءات إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين

ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه جرى تحديث الأوامر الميدانية لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في الصفقة المرتقبة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وأضافت الهيئة تحت عنوان (إجراءات لمنع الاحتفال بالإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين) أن هذه الخطوة “تأتي بناءً على الدروس المستخلصة من صفقات سابقة، ولا سيما الصفقة التي نُفذت في نوفمبر 2023”.

منع رفع شعارات النصر

وقالت إن مصلحة السجون الإسرائيلية شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من المناقشات والتقييمات الميدانية التي أفضت إلى تحديث الأوامر التنفيذية المتعلقة بعمليات إطلاق سراح “السجناء الأمنيين الفلسطينيين”.

وحددت مصلحة السجون أهم اثنين من التحديات الرئيسية في هذا السياق: الأولى عبارة عن اضطرابات واسعة النطاق، يُتوقع فيها حدوث أعمال شغب في السجون نتيجة لهذه العمليات، بحسب ما ذكرت.

وقالت إن الثاني يتمثل في احتفالات النصر، مشيرة إلى أن هذه “قد تتجلى في الاحتفالات بطرق متعددة، مثل رفع شعارات النصر على الحافلات التي تُقل السجناء الأمنيين المفرج عنهم”.

نشر وحدات خاصة

وذكرت الهيئة الرسمية أن “مصلحة السجون، ناقشت عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، أبرزها، نشر وحدات خاصة مثل تفعيل وحدات -متسادا- و-نحشون- التابعة لمصلحة السجون لضمان السيطرة على أي اضطرابات محتملة”.

وفيما يخص الحافلات التي ستقل هؤلاء السجناء المفرج عنهم فسيتم استخدام حافلات مزودة بزجاج مظلل لمنع رؤية السجناء من خارج الحافلات، بهدف التقليل من مظاهر الاحتفالات.

وتشير التقييمات إلى أن التحديات الحالية أكثر تعقيدًا مقارنة بالصفقات السابقة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد السجناء الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على حد قولها.

وقالت إن عدد السجناء الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، بلغ حاليًا نحو 11 ألف سجين، وهو ضعف العدد الذي كان قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

ترقب لوقف إطلاق النار في غزة

ويترقب العالم في الساعات القادمة إعلان التوصل إلى اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة حماس، بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ 466 يوما.

ويأتي ذلك وسط ساعات حاسمة يترقب فيها العالم إعلان صفقة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس، تفضي إلى وقف الإبادة وتبادل أسرى بين الجانبين.

وبموجب الاتفاق المرتقب ستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين، بينهم محكومون بالسجن المؤبد والأحكام العالية، مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي هذا الصدد، حذر نادي الأسير الفلسطيني، من تداول أسماء أسرى ومعتقلين قد تندرج أسماؤهم في الصفقة التي يتم الحديث عنها، وعدم بث إشاعات قبل أي إعلان رسمي وواضح.

وقال إنّ على الجميع “مراعاة مشاعر عائلات الأسرى التي تنتظر بفارغ الصبر حرية أبنائها، ومشاعر أبناء الشعب في غزة في ظل استمرار حرب الإبادة بحقهم، وأحد أوجه هذه الحرب الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين”.

ودعا نادي الأسير الفلسطيني، إلى ضرورة الاستمرار في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وعلى الإبادة المستمرة والعدوان المستمر على الأسرى الفلسطينيين.