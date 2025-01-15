مجندون سابقون في نظام الأسد يروون كيفية معاملة الإدارة السورية الجديدة لهم (فيديو)

كشف مجندون سابقون بجيش النظام السوري المخلوع تجربتهم خلال فترة اعتقالهم في خضم الحملة الأمنية الأخيرة في أحياء محافظة حمص.

وكانت الإدارة السورية الجديدة أفرجت عن نحو 350 شخصا من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لم تثبت إدانتهم في ارتكاب جرائم خلال العهد السابق.

وقال محسن حماد، وهو جندي سابق مفرج عنه، للجزيرة مباشر إن الإدارة السورية وضعته في السجن المركزي، وعاملته بشكل جيد، وأمّنت كل احتياجاته، ولم يتعرض لأي اعتداءات أو إهانات، مشيرا إلى أنه أُفرج عنه بعد تسوية وضعه قانونيا.

وأضاف حماد “أوجه كلمة لكل عسكري مجند أو متطوع أو ضابط أو مدني أنه يسلم حاله لنعيش بأمان وسلام”.

طعامنا كسجناء أفضل

كما أشار علي بدر، وهو أيضا مجند سابق في جيش نظام الأسد، إلى أن طعامهم وهم سجناء تحت إدارة العمليات العسكرية كان أفضل مما كانوا يحصلون عليه عندما كانوا جنودا بجيش النظام السابق.

وأضاف بدر “كنا ناكل من ورا الضباط.. ربع حبة بطاطا وطماطم متعفنة، بينما إدارة العمليات العسكرية عاملونا كأننا في البيت بكل صدق، الأكل اللي كان يجينا تفاجأنا فيه: ورق عنب وفاصوليا وحمص وفول”.

حملة أمنية ناجحة

من جانبه أوضح حمزة قبلان، مسؤول العلاقات العامة في محافظة حمص، للجزيرة مباشر أن الحملة الأمنية التي نفذتها إدارة العمليات العسكرية في المحافظة كانت ناجحة، وأسفرت عن توقيف أعداد من المطلوبين، بينما أُفرج عن نحو 350 منهم ممن لم تثبت إدانتهم، ولا يزال التحقيق جاريا مع البقية.

وأكد قبلان أن من يثبت تورطه بسفك الدماء خلال سنوات الثورة سيحول للقضاء لينال جزاءه العادل.

ونفذت قوات إدارة العمليات العسكرية السورية خلال الأسابيع الماضية، عقب سقوط نظام الأسد الشهر الماضي، سلسلة من الحملات الأمنية في المحافظات السورية بهدف بسط الأمن وإلقاء القبض على فلول النظام السابق.

وبدأت إدارة الأمن العام في سوريا، الثلاثاء، عملية تمشيط أمني في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد، لملاحقة فلول النظام المخلوع، بعد هجمات استهدفت مدنيين ومنشآت عسكرية.

يشار إلى أنه منذ تولي الإدارة السورية الجديدة الحكم، سلم مئات الجنود والضباط في جيش النظام السوري المخلوع أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم، فيما تلاحق الإدارة الجديدة الذين حملوا السلاح في بعض المناطق.