أول تعليق من زعيم الحوثيين على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

علّق زعيم جماعة (أنصار الله) في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد، وقال إن العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة ستستمر دعما للشعب الفلسطيني في غزة، ما لم يتوقف “العدوان الإسرائيلي” على القطاع.

وقال الحوثي في كلمة له إن الجماعة “ستواكب مراحل تنفيذ الاتفاق”، مشيرا إلى أنه في حال حدوث أي تراجع إسرائيلي أو ارتكاب مجازر أو فرض حصار، فإن الجماعة “ستكون جاهزة مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن الجماعة “ستعمل على إسناد الشعب الفلسطيني والوقوف معه بكل أشكال التعاون حتى تطهير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي”.

وكشف الحوثي عن تنفيذ جماعته لـ1255 عملية عسكرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مستخدمة “صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة، علاوة على الزوارق الحربية”.

واتهم زعيم (أنصار الله) الولايات المتحدة بالفشل في حماية السفن الإسرائيلية وردع اليمن، مضيفا أن “حاملات الطائرات والبوارج الأمريكية بالبحر الأحمر فشلت في حماية نفسها”.

ووصف الحوثي ما يجري في غزة بأنه “إجرام لا مثيل له في نطاق جغرافي محدود”، مؤكدا أن “هذه المرحلة جولة من جولات المواجهة مع إسرائيل، لكن القضية باقية والصراع مستمر طالما كان هناك احتلال للأراضي الفلسطينية وعدوان على الشعب الفلسطيني”.

وختم بالقول إن جماعته “منعت العدو الإسرائيلي من الاستفادة من البحر الأحمر بعد تعطيل ميناء إيلات”، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت السفن المتجهة إلى إسرائيل.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أنه سيبدأ تنفيذه الأحد.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي خلّفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.