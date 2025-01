الصحة العالمية: وقف إطلاق النار يُمكّن من إجلاء طبي لأكثر من 12 ألف شخص إلى خارج غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يوفر فرصة لعمليات إجلاء طبي سريع من قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، وأن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

Twelve patients from #Gaza reached Albania, France, Norway and Romania overnight to receive specialised medical care there. They were accompanied by 35 family members and caregivers.

We thank all the countries and @eu_echo for their cooperation and support.

The ceasefire deal… pic.twitter.com/0IL7wsHsZR

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 16, 2025