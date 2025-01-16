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الصحة العالمية: وقف إطلاق النار يُمكّن من إجلاء طبي لأكثر من 12 ألف شخص إلى خارج غزة

جرحى يتلقون العلاج بمستشفى الشفاء بعد نقلهم من كمال عدوان -28 ديسمبر 2024. (الفرنسية)
16/1/2025

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يوفر فرصة لعمليات إجلاء طبي سريع من قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، وأن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

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إجلاء مرضى من غزة

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 12 مريضا من غزة إلى ألبانيا وفرنسا والنرويج ورومانيا لتلقي رعاية طبية خاصة.

وأعرب المدير العام للمنظمة الأممية، عن امتنانه للدول التي تم إجلاء المرضى إليها، ولآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

طفل جريح بغارة إسرائيلية في منطقة سكنية بحي التفاح شرق مدينة غزة -26 ديسمبر 2024 (الفرنسية)

وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار يوفر فرصة للإجلاء الطبي السريع لأكثر من 12 ألف شخص إلى خارج غزة، بما في ذلك العديد من الأطفال، الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى رعاية منقذة للحياة.

وأعرب عن أمله في استمرار الاتفاق، وقال “نأمل أن يستمر الاتفاق، لأن حياة الناس تعتمد عليه”، وأضاف أن “السلام هو أفضل علاج”.

عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى

ويوجد في قطاع غزة عشرات الآلاف من المصابين الفلسطينيين الذين طالهم القصف الإسرائيلي، ويفتقرون إلى العلاج والرعاية الطبية بسبب تدمير إسرائيل للمنظومة الصحية بالقطاع.

وعملت إسرائيل طوال 15 شهرا على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإحراقها والقضاء على الكوادر الطبية بالقتل أو الاعتقال.

وتواجه المستشفيات في غزة، شحا في الوقود اللازم لتشغيل المولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة عدم توفر مساعدات كافية.

المصدر : الأناضول

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