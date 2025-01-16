الصحة العالمية: وقف إطلاق النار يُمكّن من إجلاء طبي لأكثر من 12 ألف شخص إلى خارج غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يوفر فرصة لعمليات إجلاء طبي سريع من قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، وأن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

Twelve patients from #Gaza reached Albania, France, Norway and Romania overnight to receive specialised medical care there. They were accompanied by 35 family members and caregivers. We thank all the countries and @eu_echo for their cooperation and support. The ceasefire deal… pic.twitter.com/0IL7wsHsZR — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 16, 2025

إجلاء مرضى من غزة

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 12 مريضا من غزة إلى ألبانيا وفرنسا والنرويج ورومانيا لتلقي رعاية طبية خاصة.

وأعرب المدير العام للمنظمة الأممية، عن امتنانه للدول التي تم إجلاء المرضى إليها، ولآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار يوفر فرصة للإجلاء الطبي السريع لأكثر من 12 ألف شخص إلى خارج غزة، بما في ذلك العديد من الأطفال، الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى رعاية منقذة للحياة.

وأعرب عن أمله في استمرار الاتفاق، وقال “نأمل أن يستمر الاتفاق، لأن حياة الناس تعتمد عليه”، وأضاف أن “السلام هو أفضل علاج”.

This week, @WHO reached Al-Shifa Hospital to:

– deliver 9,700 liters of fuel

– blood and plasma units for distribution to hospitals in Gaza City

– facilitate the return of the emergency medical team deployed in Gaza City

– transfer 3 patients and 8 companions for onward… pic.twitter.com/dwR0q4KO8I — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) January 14, 2025

عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى

ويوجد في قطاع غزة عشرات الآلاف من المصابين الفلسطينيين الذين طالهم القصف الإسرائيلي، ويفتقرون إلى العلاج والرعاية الطبية بسبب تدمير إسرائيل للمنظومة الصحية بالقطاع.

وعملت إسرائيل طوال 15 شهرا على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإحراقها والقضاء على الكوادر الطبية بالقتل أو الاعتقال.

وتواجه المستشفيات في غزة، شحا في الوقود اللازم لتشغيل المولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة عدم توفر مساعدات كافية.