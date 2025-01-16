بالفوز على توتنهام.. أرسنال يطارد ليفربول على صدارة البريميرليغ (فيديو)

استعاد أرسنال مركز الوصافة مجددا، بالتغلب على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، بالأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم توتنهام بهدف عن طريق الكوري الجنوبي في الدقيقة الخامسة والعشرين، وتعادل أرسنال بالنيران الصديقة بهدف أحرزه الإنجليزي دومينيك سولانكي في مرماه بالدقيقة الأربعين، وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول أضاف البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثاني للغانرز.

بهذه النتيجة أستعاد الأرسنال موقعه بالمركز الثاني برصيد 43 نقطة، وأصبح قريبا من ليفربول صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة، وإن كان ليفربول لعب مباراة أقل، حيث تبقى له مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر أمام إيفرتون.

أما توتنهام فقد بقي في موقعه نفسه بالمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، بعد أن عجز عن تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية، تعادل في واحدة وخسر أربع.