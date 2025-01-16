بحماية الجيش الإسرائيلي.. مستوطنون يقتحمون حوارة وشبان فلسطينيون يتصدون لهم (فيديو)

تصدى أبناء بلدة حوارة جنوب نابلس، لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الذين تجمعوا عند أحد الدوارات بالبلدة وعتدوا على ممتلكات المواطنين بحماية من جيش الاحتلال.

وقالت بلدية حوارة في بيان إن “أبناء بلدة حوارة تصدوا لاعتداءات المستوطنين” الذين تجمعوا على دوار سلمان الفارسي، وعتدوا على ممتلكات المواطنين.

الاعتداء على الممتلكات

وأضافت في بيانها على فيسبوك: “قام عدد من المستوطنين بالتجمع على الدوار والاعتداء على ممتلكات المواطنين بحماية من جيش الاحتلال، واستبسل شبان البلدة وقاموا بالتصدي للمستوطنين، مما أدى إلى إصابة بالرصاص الحي وعدد من الإصابات الطفيفة تم نقلهم لتلقي العلاج”.

ودعت بلدية حوارة أهالي البلدة إلى توخي الحيطة والحذر في التنقل بين الطرق الداخلية والشوار ع الرئيسية للبلدة.

هجوم على بلدات جنوب نابلس

من ناحية أخرى هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، قريتي قصرة وبورين جنوب نابلس، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال التصدي لهجوم المستوطنين على المنازل في أطراف القريتين، وأحرقوا مركبة فلسطينية.

ورصد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استشهاد 10 مواطنين خلال العام الماضي على أيدي المستوطنين، الذين تسببوا في إشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول في محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم.

وتضاف هذه الانتهاكات إلى نحو 451 انتهاكا تسببت في اقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14212 شجرة منها 10459 شجرة زيتون.