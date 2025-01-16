أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء القطري وأحمد الشرع في دمشق (فيديو)

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور سوريا في المستقبل القريب، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا بمختلف الملفات.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن -في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق– إن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت.

وأضاف “نرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة”، مشيرا إلى أن قطر تمد يدها للسوريين للمشاركة في العديد من المجالات.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، مشيرا إلى أن هناك شراكات مرتقبة بين رجال الأعمال القطريين والسوريين قريبا.

وأشار إلى أن قطر ستشهد الكثير من الزخم في المشاريع القطرية السورية، معربا عن سعادته باستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما.

سعدت اليوم بزيارتي إلى دمشق وبلقاء سعادة الأخ أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة. دولة قطر ملتزمة بتقديم الدعم للأشقاء السوريين في المرحلة الانتقالية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. الشعب السوري الذي عانى في السنوات الماضية يستحق اليوم وقفة داعمة من الجميع. pic.twitter.com/6Kth6zX0Ja — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 16, 2025

وفيما يتعلق بالوضع في الجولان المحتل، أدان رئيس الوزراء القطري استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة، مطالبا بانسحابها فورا. وقال إن احتلال المنطقة العازلة في سوريا من قبل الجيش الإسرائيلي مدان ويجب أن تخرج منه فورا.

من جانبه، قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن قطر تقف دائما بجوار الشعب السوري، مؤكدا أنها من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته.

وأوضح أن الدوحة لها دور أساسي ضد التقدم الإسرائيلي في سوريا وستقوم بدور فاعل في الأيام القادمة.

وقال الشرع إن إسرائيل تقدمت في المنطقة العازلة بذريعة وجود مليشيات إيرانية، مؤكدا أن هذا العذر لم يعد قائما بعد “تحرير دمشق“. وأعرب عن استعداد بلاده لاستقبال قوات أممية في المنطقة العازلة لعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الكل مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي في سوريا ووجوب العودة إلى ما كانت عليه قبل التقدم الأخير، وأبلغ الأطراف الدولية باستعداد سوريا لاحترام اتفاقية 1974 واستقبال القوات الأممية وحمايتها.