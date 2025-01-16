سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال في مخيم طولكرم

تصدى مسلحو المقاومة الفلسطينية، لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم في الضفة الغربية، في العملية العسكرية التي تشنها منذ يومين، قبل أن تنسحب اليوم الخميس.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان اليوم الخميس إن مقاتليها في سرية مخيم طولكرم تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال في محيط مخيم طولكرم.

وكشفت سرايا القدس أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال والآليات العسكرية “قرب مقبرة ذنابة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر وفق متطلبات وظروف الميدان”.

عملية عسكرية في طولكرم

ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس سلسة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية، واعتقل عددا من الفلسطينيين في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة ومدينة طولكرم.

واليوم واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملياته لليوم الثاني على التوالي في مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، ثم انسحب في وقت لاحق.

حصار ومداهمة

وكان الجيش الإسرائيلي قد وسّع عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها، وواصل حصار ومداهمة منازل في مخيم نور شمس، إضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسماع تفجيرات بين الحين والآخر، في حين رافقت جرافات عسكرية القوة الإسرائيلية، وعملت على تدمير بنى تحتية في المخيمين.

المقاومة تتصدى

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في بيان “إن العملية العسكرية في طولكرم جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، وله أهداف خبيثة، مرتبطة بخطة الاحتلال المستمرة لنشر الفوضى والتدمير والتخريب”.